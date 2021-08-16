Уфа, 16 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Два человека скончались в результате ДТП с грузовиком Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что утром 16 августа в Туймазинском районе на 1326 км автодороги М5 «Урал» произошло столкновение встречных автомобилей Peugeot 308, за рулем которого находилась 44-летняя женщина, и Man под управлением 35-летнего жителя Челябинской области.

Отмечается, что в ДТП получили не совместимые с жизнью травмы водитель легкового автомобиля и пассажир этого автотранспортного средства.

«Ещё один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.