* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:08 — REGNUM Война в Афганистане завершена и радикальное движение *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее установившее контроль над столицей страны — Кабулом, в течение ближайшего времени определит форму правления в стране. Об этом 15 августа сообщил официальный представитель катарского политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим в интервью телеканалу Al Jazeera.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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«Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — сказал он.

Также Наим добавил, что представители указанного движения в ближайшем времени определят форму правления в Афганистане.

«Мы желаем, чтобы в стране было безопасно, и чтобы она была свободна от коррупции», — уточнил официальный представитель катарского политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо того, он заверил, что движение обеспечит «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране» и отметил, что «любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу» с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет обеспечена безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство сотрудников диппредставительств западных стран уже покинули столицу Афганистана город Кабул.