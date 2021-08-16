Джакарта, 16 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Власти Индонезии экспортируют сельскохозяйственные товары из 17 пунктов в 61 страну назначения. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в Twitter.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Согласно данным правительства Индонезии, 627,4 тонны плантационных товаров, продовольственных культур отправляются в Америку, Европу и другие страны Азии.

«Стоимость сельскохозяйственного экспорта за последние два года увеличилась. В 2020 году экспорт сельскохозяйственной продукции составил 451,8 трлн индонезийских рупий, что на 15,79% больше по сравнению с 2019 годом. В первом семестре 2021 года экспорт достиг 282,86 трлн индонезийских рупий, что на 14,05% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники миграционной службы Индонезии напали на дипломата из Нигерии.