Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1744.

В настоящее время в стационарах лечатся 544 пациента, у 449 из которых заболевание осложнилось внебольничной пневмонией. К аппаратам ИВЛ подключены 35 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 742 койки: занято — 544, свободно — 198 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,3%», — отметили в оперштабе