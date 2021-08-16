Уфа, 16 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Шесть природных пожаров на площади 65,1 га возникло за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Сообщается, что за прошедшие 24 часа спасатели ликвидировали три природных пожара на площади 5,3 га. В настоящее время в регионе продолжают действовать десять природных пожаров на общей площади 1553,8 га, из них локализовано шесть очагов природных пожаров на общей площади 1285,8 га.

Отмечается, что с огнем ведут борьбу 416 человек на 132 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за лесного пожара из лагеря эвакуировали 750 детей.