Ульяновск, 16 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Ульяновске формируется коллегия присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела о покушении на убийство бизнесмена восьмилетней давности. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Ulyanovsk.sledcom.ru Фото с сайта СУ СКР по Ульяновской области

Фигурантом уголовного дела стал 53-летний ульяновец, которого обвинили в покушении на убийство по найму, незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконном сбыте наркотиков.

Преступление было совершено в Ульяновске 30 апреля 2013 года в подземной парковке на улице Водопроводной. Следствие полагает, что обвиняемый дважды выстрелил в предпринимателя, которого врачам удалось спасти.

В ведомстве отмечают, что обвиняемый в преступлении подал ходатайства о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей. В связи с чем 25 августа в Железнодорожном районном суде Ульяновска состоится заседание по формированию его состава.

Правоохранители также напоминают, что подозреваемый в организации покушения был объявлен в международный розыск и 3 августа 2021 года его задержали в Харькове. Следователи ожидают его экстрадиции в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Ульяновской области местный житель мужчина осуждён за покушение на убийство знакомого. Конфликт между ними произошёл на ферме, где пострадавший получил четыре ножевых ранения.

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