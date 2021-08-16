Красноярск, 16 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. До конца 2021 года в городе Канске Красноярского края построят новую тепломагистраль. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По данным министерства, теплосеть позволит переключить жителей «зарельсовой» части города к Канской ТЭЦ. Протяжённость сети — 8 км. К настоящему времени проложено 410 метров труб.

Работы выполняются компанией СГК в рамках программы развития системы теплоснабжения Канска.

По словам министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгения Афанасьева, строительство и реконструкция участка магистральных сетей протяженностью 8 км в Канске началось в этом году. Часть сетей подключат под нагрузку в этом году, часть — в следующем. Планируется поэтапно переключить всех потребителей «зарельсовой» части города от Канской ТЭЦ.

«Это позволит кратно увеличить надежность и качество теплоснабжения», — заверил Афанасьев.

В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день готовность восточной группы районов края к зиме по сетям теплоснабжения составляет 61,9%, водоснабжения — 53,7%, котельным — 69,7%, жилищному фонду — 73%. На подготовку к зиме объектов коммунального комплекса на востоке края из бюджета региона направлено 72,47 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре старт отопительного сезона запланирован на 1 сентября.

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