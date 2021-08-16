Чита, , 07:43 — REGNUM В Забайкалье ощущается нехватка кандидатов для участия в избирательной кампании. Как пояснила 16 августа в ходе брифинга сообщила глава краевого Избиркома Светлана Судакова, под угрозу срыва попали выборы в семи муниципалитетах.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

В частности, могут не состояться выборы пяти глав поселений. Всего в регионе планировалось проведение 177 кампаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2021 года избиратели Забайкалья должны определиться с одним депутатом законодательного собрания и 175 представителями органов местного самоуправления (МСУ). Предстоит избрать 80 глав и 885 депутатов.

Читайте также: Забайкалье готовится к проведению более 150 избирательных кампаний