Кызыл, 16 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Кызылский район, где диагноз подтвердился у 37 местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 115 заболевших мужчин — 44, женщин — 71. По возрасту: детей до 17 лет — 21, от 18 до 49 лет — 69, от 50 до 64 лет — 18, старше 65 лет — 7», — добавили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в регионе зарегистрировано 8842 случаев инфицирования. В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 883 больных COVID-19. Занятость коечного фонда превышает 58%.