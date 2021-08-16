Якутск, 16 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Всё больше несовершеннолетних жителей Якутии нуждаются в госпитализации из-за вируса COVID-19. Для них в республике откроют специальный стационар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в оперативном штабе региона.

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По словам вице-премьера правительства Якутии Ольги Балабкиной, заболевающих коронавирусом детей в республике стало больше. Стационар для заразившихся COVID-19 несовершеннолетних будет развёрнут в ближайшее время. Цель этой меры — обеспечить в полной мере медицинскую помощь детям и предоставить возможность мамам находится вместе с маленькими детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатского края констатировали стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе. Количество койко-мест в ковидных госпиталях там будут сокращать.