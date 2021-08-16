Кызыл, , 07:27 — REGNUM В Туве 15 августа торжественно отметили День республики. Праздник был утвержден региональным законом в 1999 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День республики в Туве Фото с личной страницы врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, праздник является символом единства многонационального народа Тувы, любви к родной земле, понимания исторической общности и культурного наследия.

«Мы встречаем этот день с верой в собственные силы, с искренней убежденностью, что труд каждого принесет нашей республике процветание и благополучие», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается, в честь Дня республики и 100-летия со дня образования Тувинской Народной Республики 15 августа состоялась торжественная церемония поднятия государственных флагов.