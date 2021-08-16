Новосибирск, 16 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительное финансирование на обновление домов культуры, библиотек и музеев. Соответствующее решение принято комиссией Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

«Президент России в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации поручил дополнительно выделить средства на важное направление нашей работы: на обновление в том числе и домов культуры, и библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России. Сейчас принято решение направить 10 млн рублей на создание муниципальных библиотек и 11,8 млн рублей на поступление новых книг в фонды библиотек», — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Отметим, в Новосибирской области в 2021 году по нацпроекту «Культура» будет создано четыре модельных муниципальных библиотеки.