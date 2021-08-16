Северобайкальский район, Бурятия, 16 августа, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Северобайкальском районе Бурятии действует лесной пожар на территории 22 га. Лес горит на расстоянии около 63 км от населённого пункта Душкачан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

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Сегодня, 16 августа вертолёт Ми-8 МЧС России доставил в район 13 человек авиационно-парашютной службы лесоохраны.

Спасатели также напоминают о действующем на территории района особом противопожарном режиме, при котором запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.