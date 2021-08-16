Дзержинский район, Красноярский край, 16 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела против жителей Красноярского края, обвиняемых в незаконной вырубке леса на сумму более 3 млн рублей, завершено. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в краевом ГУ МВД России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Установлено, что пятеро жителей Красноярского края незаконно, без разрешительных документов вырубали деревья в Дзержинском и Орловском участковых лесничествах КГБУ «Дзержинское лесничество». Все они имели опыт в лесозаготовительной деятельности.

Красноярцы привлекли бригаду рабочих, которые не подозревали о том, что эта деятельность незаконна. У одного из них были связи в лесничестве. Это позволяло получать информацию о наличии лесоотводов и планируемых профилактических рейдах. Благодаря этим связям мужчины получили лесоотвод для местной жительницы, не посвящённой в их преступный план.

В результате с марта по август 2019 года в Дзержинском районе незаконно спилили более 600 кубометров сосны, лиственницы и берёзы на общую сумму более 3 млн рублей.

В отношении жителей села Дзержинское (1968, 1988, 1985, 1991 г. р.) было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубку лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, организованной группой»). В отношении мужчины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ («Пособничество в совершении незаконной рубки лесных насаждений»). Последний не входил в состав организованной группы и не был посвящён в преступные планы, его услугами пользовались лишь при необходимости.

Расследование уголовного дело завершено, материалы направлены в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Наложен арест на их имущество (два автомобиля МАЗ, автомобили LАDА и ЗИЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ярославской области признан виновным в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере.