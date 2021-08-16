Ульяновск, 16 августа, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют заложить средства на строительство нового моста при формировании очередного бюджета на трёхлетний период. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам рабочего совещания членов профильного комитета.

Ugd.ru Рабочее совещание парламентского комитета гордумы Ульяновска

Средства на новый мостовой переход планируется заложить в бюджете на 2022 — 2024 годы. В гордуме в части транспортного обеспечения предлагают предусмотреть финансирование в 2023 году на строительство моста через реку Свиягу в створе улиц Смычки и Шевченко, а также дороги по улице Аблукова.

Депутаты отмечают решение данных вопросов как приоритетных в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы города Ульяновской области».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках инвентаризации в Ульяновской области выявлено около 70 мостовых переходов, требующих ремонта. Данные переправы взяты на контроль. Власти заявляли, что по ним будут представлены предложения по устранению недостатков.