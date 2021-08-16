Кызыл, 16 августа, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 августа 2021 года, комиссией установлено, что с 1 января от COVID-19 умерло 109 человек.

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Также известно, что за последние сутки методом лабораторного тестирования выявлено 115 новых случая SARS-CoV-2, а всего с 1 января зарегистрировано 8496 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

Всего с 1 января зарегистрировано 8842 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 883 больных, в тяжелом состоянии находится 189 человек, в средней степени тяжести — 694.

Госпитализировано за сутки — 51, в том числе с положительным результатом анализа ПЦР — 48. К аппарату ИВЛ подключено 25 больных, в том числе к инвазивному — 6, к неинвазивному — 19. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 76, стационарное — 681 человек, в том числе 11 детей, от 65 и старше — 156. Свободный коечный фонд составляет 41,7%.

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