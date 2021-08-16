Благовещенск, 16 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Идёт эвакуация жителей села Усть-Ивановка в Амурской области. Там прорвало дамбу на реке Зея, вода начала заходить в населённый пункт поздно вечером 15 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

72.mchs.gov.ru Паводок

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О необходимости эвакуироваться людей оповещали всю ночь. По данным на 16 августа в селе Усть-Ивановка подтоплены 8 жилых домов и 190 придомовых территорий. Перемещаться по улицам села возможно только на лодках. Людям оказывают помощь спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, от паводка страдают жители 36 населённых пунктов Приамурья, вода пока не ушла из 167 жилых домов. Помимо них, затопленными остаются 1358 придомовых территорий, 32 участка автодорог в 13 районах области и три моста. Паводок оставил без возможности проезда в другие населённые пункты жителей 15 сёл Приамурья.