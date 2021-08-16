Пенза, 16 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 19 ковид-пациентов. Всего по состоянию на 16 августа подтверждено 1923 летальных исхода от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

За минувшую неделю (9 — 15 августа) умерли 130 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область поступили два вида вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V» в количестве 4,2 тыс. доз и «Спутник Лайт» в количестве 5 тыс. доз.

Читайте также: В Пензе выявили все известные штаммы коронавируса