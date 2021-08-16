Посёлок городского типа Новая Чара, Забайкальский край, 16 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Забайкалье 16 августа случилось землетрясение, его сила составила пять магнитуд. По данным территориального ГУ МЧС РФ, эпицентр находился в Каларском районе, в 69 км от населенного пункта Новая Чара.

Zeml.info Землетрясение

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«В Единую дежурно-диспетчерскую службу Каларского муниципального округа сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Пострадавших нет», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно землетрясение случилось в Забайкалье 11 мая 2021 года. Это произошло в 21:45 минут по читинскому времени в 29 километрах от посёлка Удокан Каларского района.

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