Гватемала, 16 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Гватемале начинает действие ночной комендантский час в связи с возобновлением распространения коронавируса, что вызвало споры и критику в обществе. Об этом пишет Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Деревня Чиунахтахуюп, Гватемала, 2017 год

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Комендантский час будет длиться с 22:00 до 4:00 — такая мера была принята в связи с возобновлением роста числа выявленных случаев коронавируса, а также из-за распространения дельта-варианта коронавируса.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил 13 августа в национальной сети о новых положениях, содержащихся в Указе 6−2021, предусматривающих введение комендантского часа.

При этом, по мнению главы Коллегии врачей и хирургов Хорхе Луиса Ранеро, принятые меры были «намного ниже того, что требует ситуация».

Аналогичное мнение высказал вице-президент Гильермо Кастильо, в очередной раз публично продемонстрировавший свое неприятие президенту. Присутствуя в Совете министров, который ратифицировал указ главы государства, Кастильо вскоре после этого заявил, что голосует против, поскольку, по его мнению, пандемия не будет остановлена ограничением конституционных гарантий.

Также уполномоченный по правам человека Гватемалы Йордан Родас осудил «безответственность в преодолении кризиса в области здравоохранения».