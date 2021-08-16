Ульяновск, 16 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 16 августа, ожидается аномальная жара. Об этом сообщает управление МЧС.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Догоняя солнце

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По данным ведомства, днём 16 августа местами ожидается жара +30…+34 градуса. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности (погода потенциально опасна).

Спасатели призывают жителей по возможности сократить пребывание днём на улице, особенно пожилым гражданам и семьям с детьми, чаще пить воду и другие негазированные жидкости.

Как сообщало ИА REGNUM, по 18 августа в лесах большинства районов Ульяновской области сохранится высокая пожарная опасность (четвёртого класса).