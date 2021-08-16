Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В семи школах Бурятии с 1 сентября новый учебный год начнётся в дистанционном формате. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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Отмечается, что во всех учебных заведениях сохраняется трёхсменное обучение. В их числе три школы в Улан-Удэ, три — в Иволгинском районе и одна школа в селе Хоринск Хоринского района. Частичный дистанционный формат введён для разобщения учащихся.

«Министерству образования и науки Бурятии поручено организовать в этих школах процесс обучения по графику, где не менее 25 контингента учащихся будет заниматься дистанционно», — отметили в правительстве.