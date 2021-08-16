Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжат лить дожди, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Дождь

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Согласно прогнозу синоптиков, непогода продержится ещё в течение дня 16 августа. В ряде территорий Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20−23 метров в секунду.

Спасатели напоминают о необходимости быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.