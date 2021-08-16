Чебоксары, 16 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Чувашии под нужды администрации главы республики забирают несколько помещений в центре Чебоксар. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Чебоксары

Согласно распоряжению, администрации главы республики передаются несколько нежилых помещений общей площадью 197,5 кв. метра, расположенных в Чебоксарах по улице Ленинградская, 32, а также помещение № 2, закреплённое на праве оперативного управления за спортивной школой олимпийского резерва № 10 имени А. И. Трофимова.

Отмечается, что данные помещения передаются «по договору безвозмездного пользования для выполнения функций и решения поставленных задач» сроком до 31 июля 2026 года.

Администрации спортшколы и министерству экономического развития и имущественных отношений поручено обеспечить передачу данных помещений.

Отметим, что в Чебоксарах по улице Ленинградская, 32 находятся, в частности, школа самбо, Дворец культуры имени Якова Ухсая, аппарат регионального отделения «Единой России».