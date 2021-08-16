Горно-Алтайск, 16 августа, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в регионе, таким образом, достигло 328.

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В июле от COVID-19 скончались жителей Горно-Алтайска 79 и 81 года, 69-летняя жительница Чемальского района и 81-летняя жительница Онгудайского района. По заключению патологоанатомов, во всех случая смерть наступила в результате заражения коронавирусом и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

«За весь период в регионе зарегистрировано 328 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 283 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в оперштабе.