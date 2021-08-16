Владивосток, 16 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Жители Приморского края, привившиеся от COVID-19, активно включаются в борьбу за квартиры и автомобили. Заявки на участие в розыгрыше подали уже более двух тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе краевого правительства.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Читайте также: В Приморье среди привившихся от COVID-19 разыграют квартиры и автомобили

Чтобы получить возможность выиграть одну из пяти машин или квартиру (в розыгрыше — две), необходимо зарегистрироваться на участие и получить уникальный код на портале госуслуг Приморья. Успеть необходимо до 20 сентября. Поучаствовать в акции могут только постоянные жители региона.

Как сообщало ИА REGNUM, cертификаты на приобретение квартиры или легкового автомобиля будут разыгрывать с помощью жеребьевки. Номинальная стоимость равна 3,8 млн и 1 млн рублей соответственно. Если стоимость покупки объектов превысит номинал сертификата, разницу победитель возмещает за счет собственных средств.