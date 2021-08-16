Сан-Паулу, Бразилия, 16 августа, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Сан-Паулу, самый густонаселённый город в Бразилии и эпицентр пандемии COVID-19 в стране, вакцинировал 99,2% жителей старше 18 лет первой дозой вакцины. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Такой результат стал возможным благодаря так называемому Фестивалю вакцин, на котором 500 тысяч человек в возрасте от 18 до 20 лет (из 9,2 млн) проходили процедуру вакцинации в течение 34 часов подряд.

«Молодежь в массовом порядке присоединилась к нашему плану сделать эти выходные фестивалем вакцины — даже ранним утром, <…> на 16 пунктах иммунизации», — сказал министр здравоохранения региона Эдсон Апаресидо.