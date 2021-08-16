Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ зафиксировали снижение уровня воды в реке Селенга. По словам мэра города Игоря Шутенкова, за двое суток вода упала на 30 см и опустилась ниже критической отметки выхода на пойму в 230 см, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Селенга в Улан-Удэ

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«За двое суток вода упала на 30 сантиметров и стала ниже поймы. Два дня назад, 14 августа, был зафиксирован самый высокий уровень в этом году — 243 см, сегодня — 213 см», — написал глава города на своей странице в инстаграм.

По его словам, на резкий спад уровня воды повлияло отсутствие осадков на притоках. При этом в наступившей неделе синоптики прогнозируют приход циклона с дождями.

Всего же в результате выхода реки на пойму в конце минувшей недели ущерб нанесён 43 участкам. Игорь Шутенков отметил, что комиссия администрации Советского района проводит мониторинг территорий, пострадавших от паводка.