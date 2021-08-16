Ханты-Мансийск, 16 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Сенатор Юрий Важенин из Югры отказался от предвыборной гонки 2021 года по собственному желанию. Об этом сообщает избирком Югры в своём телеграм-канале.

Er.ru Сенатор Юрий Важенин

Кроме того, действующий депутат Госдумы седьмого созыва от «Единой России» и бывший мэр Сургута Александр Сидоров сообщил «СИА-Пресс» об отказе в дальнейшей политической деятельности.

«Сидоров и Важенин рано или поздно должны были уйти. Но когда это происходит в разгар избирательной кампании, это создает для наблюдающих за происходящим элит ощущение, что есть какие-то внутренние конфликты, и даже такие мощные фигуры оказываются под давлением и покидают выборы. Подобное не может не отразиться на настроении истеблишмента», — прокомментировал уход из политики двух видных деятелей Югры тюменский политолог Александр Безделов.