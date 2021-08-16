Ниамей, 16 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Как минимум 21 человек погиб в результате ДТП с грузовиком и автобусом на севере Нигерии. Об этом 15 августа заявил журналистам в ходе пресс-конференции официальный представитель полиции региона Лаван Шиису.

Kaatjem Авария

Трагический инцидент произошёл в штате Джигава на севере страны в районе местного самоуправления Гварам. На шоссе произошло обрушение части дорожного полотна, в результате автобус с пассажирами и грузовик упали в неисправный дренажный тоннель, заполненный водой.

Всего в автобусе и в грузовике находились 22 человека, из них погиб 21 человек, одному удалось выжить, он находится под наблюдением врачей в местной больнице.

В Нигерии часто случаются аварии со смертельными исходами из-за плохого состояния автодорог и из-за неосторожности водителей транспортных средств, зачастую грубо нарушающих правила дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 14 человек в результате ДТП на юго-западе Нигерии.