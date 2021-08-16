Новосергиевский район, Оренбургская область, 16 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области 15 августа столкнулись грузовой состав и автомобиль, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

ДТП произошло на перегоне Платовка — Новосергеевка. Переезд оборудован светозвуковой сигнализацией. Однако водитель легковой машины проигнорировал запрещающий сигнал светофора и решил пересечь железнодорожную ветку перед близко идущим поездом.

Пострадавших нет. Автомобиль получил повреждения. Задержки поездов происшествие не вызвало. По факту ДТП проводится проверка.