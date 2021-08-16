Москва, 16 августа, 2021, 06:43 — ИА Регнум. На всей территории европейской части России сложилась необычная погодная ситуация. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"На Европейской части России нестандартная ситуация. С запада на центр Европейской части страны распространяется зона низкого давления, а с востока — зона высокого давления. Удивительный процесс, когда антициклон перемещается с востока на запад, а циклон — с запада на восток, и они как бы сближаются», — сказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни зона высокого давления с востока «выйдет победителем», в связи с чем до 18 августа включительно будут преобладать воздушные массы с юга, а погода будет малооблачной.

Вильфанд отметил, что днём 16 августа температура воздуха прогреется до +25…+28 градусов, а 17 и 18 августа — до +29: «Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно. В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса».