Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Столица Бурятии Улан-Удэ в третий раз принимает у себя чемпионат России по стрельбе из лука. Соревнования стартовали 15 августа на Центральном стадионе города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Стрельба из лука

Церемония открытия состоится сегодня, 16 августа в 18 часов по местному времени. В чемпионате принимают участие более 200 спортсменов из 24 региона, в том числе шестеро участников Олимпийских игр. При этом сама Бурятия представила самую большую делегацию в составе 61 лучника.

Как отмечается, спортсмены проживают в трёх гостиницах. Соревнования продлятся до 19 августа.