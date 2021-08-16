Биробиджан, 16 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Еврейской автономии прибывает вода реки Амур, в регионе действует режим ЧС федерального характера. За сутки число пострадавших от паводка населённых пунктов выросло на два, до девятнадцати, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-центре ГУ МЧС ЕАО.

Amurobl.ru Паводок в Приамурье

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Подтоплены четыре жилых дома, 319 придомовых территорий, 799 дачных участков, 22 отрезка автомобильных дорог общей протяженностью почти 14,5 километров. В пунктах временного размещения находятся восемь человек. Водой также залит один объект топливно-энергетического комплекса и три подвальных помещения социально-значимых строений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве ЕАО заявляли, что при неблагоприятном развитии ситуации придётся эвакуировать около трёх тысяч человек.