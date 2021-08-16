Москва, 30 марта, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Ранее арестованное имущество Евгении Васильевой, в числе которого шесть объектов недвижимости и крупная сумма денег, возвращено владелице, сообщает 30 марта LifeNews со ссылкой на источник в следственных органах.

В ходе громкого процесса, известного как «Дело Оборонсервиса», на сумму в 325 млн рублей, квартиру в Молочном переулке в Москве, парковочное место и другие объекты недвижимости, принадлежащие Евгении Васильевой, был наложен арест. Согласно принятому решению, имущество главной фигурантке резонансного дела возвращено.

При этом в Следственном комитете России данную информацию не подтверждают. Следователи пояснили, что Васильева проходит фигуранткой по другому уголовному делу и возвращать ей имущество было бы преждевременно, хотя она и отбыла назначенное ей наказание, а также вернула причиненный ущерб в размере 215 млн рублей.

Отказался давать комментарии к ситуации и адвокат Васильевой Хасан-Али Бороков.

Напомним, бывшая чиновница Министерства обороны России Евгения Васильева была осуждена 8 мая 2015 года Пресненским судом Москвы на пять лет лишения свободы.

Другие фигуранты дела о хищениях в Минобороны получили от трех с половиной до пяти лет заключения в колонии общего режима. Васильева вышла по УДО 25 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля 2016 года начались слушания по делу одной из фигуранток дела «Оборонсервиса» и подруги Евгении Васильевой — Екатерины Сметановой.

По версии следствия, Сметанова руководила компанией ЦПП «Эксперт», которая незаконно получала агентское вознаграждение при продаже имущества Министерства обороны.