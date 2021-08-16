Томск, 16 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 сделали уже 256 497 жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в региональном оперштабе.

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Оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции получили 218 102 человека, уточнили в оперштабе.

Напомним, по состоянию на 15 августа в Томской области выявили 39 010 носителей коронавируса, выздоровели 34 063 человека, скончались 524 ковид-пациента.