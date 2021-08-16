Москва, 16 августа, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Наиболее частым побочным эффектом после вакцинации лиц старше 60 лет препаратом «ЭпиВакКорона» является боль в месте укола, сохраняющаяся в течение двух-трёх дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу научного центра «Вектор».

Midural.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

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"Наиболее частыми побочными явлениями [которые были зафиксированы в ходе исследования на добровольцах старше 60 лет], связанными с вакцинацией препаратом «Эпиваккорона», являлись местные реакции в виде кратковременной болезненности, длительность которых составила два-три дня», — говорится в сообщении.

Специалисты также сообщили и единичных случаях кратковременного повышения температуры тела.

Отмечается, что после прививки первой дозой вакцины местные реакции были зафиксированы у 1,3% добровольцев, а после второй дозы — у 0,6%.