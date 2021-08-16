Берлин, , 06:26 — REGNUM Отказ ФРГ от газопровода «Северный поток — 2» станет началом конца для Германии как развитой промышленной державы. Такое заявление сделал председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен в опубликованном 16 августа интервью газете «Известия».

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Мойтен обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в непродуманности последствий отказа страны от мирной ядерной энергетики. Этот шаг привёл к возникновению в ФРГ критической ситуации в энергетической отрасли. «Северный поток — 2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, какой является Германия.

Председатель АдГ высказал свои опасения в том, что новое федеральное правительство Германии во главе с «зелёными» может оказаться настолько идеологически слепым, что обрежет газопровод, который жизненно важен для страны. Такой шаг станет началом конца для Германии как промышленно развитой державы и в итоге приведёт и к концу взлёта партии «зелёных».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США предупредили о серьёзных экономических последствиях для Евросоюза ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

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