Ульяновск, 16 августа, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области местный житель мужчина осуждён за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщает следственное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Перед судом предстал 50-летний житель одного из посёлков Чердаклинского района. Преступление было совершено 30 января 2021 года на одной из ферм крестьянско-фермерского хозяйства.

Правоохранители установили, что из-за личных неприязненных отношений фигурант уголовного дела ударил по голове потерпевшего, а когда тот упал на пол, нанёс не менее четырёх ножевых ударов. В ведомстве отмечают, что потерпевший схватился руками за лезвие ножа, чтобы не допустить удара в шею и в это время на ферму зашла жена пострадавшего.

Пострадавшего удалось спасти.

Чердаклинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство). Решением суда ему назначено шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Ульяновске вынесен обвинительный приговор мужчине, которому инкриминировали гибель соседа. Этому предшествовал конфликт между ними из-за громкого шума

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