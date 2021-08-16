Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 54 929.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 89 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели за сутки 15 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 48 461 человек. Дополнительно сняты с наблюдения 72 человека. Ещё более 9,8 тыс. жителей остаются в числе контактных лиц.