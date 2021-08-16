Ульяновск, 16 августа, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось число контактных лиц, которые находятся под наблюдением. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 1 094 516 лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2, обследованы 1 049 747 человек.

В настоящее время под наблюдением остаётся 14 781 человек, в то время как сутками ранее было 15 011 человек. Напомним, что за последние сутки в регионе выявлено 290 носителей коронавируса.

Ранее минздрав Ульяновской области отреагировал на информацию в соцсетях, о том, что якобы в поликлинике на Нижней Террасе в Ульяновске пациентам с коронавирусом необходимо лично приходить за результатами теста. В ведомстве подчёркивают, что результаты исследования сообщаются лечащим врачом по телефону или через смс-оповещение.