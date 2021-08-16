Ульяновск, 16 августа, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области стали чаще заражаться коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, за вторые сутки подряд в регионе официально выявляется по 290 носителей новой коронавирусной инфекции. Напомним, что до этого было подтверждено 285 случаев заражения SARS-CoV-2, ещё сутками ранее — 279.

Ведомство совместно с региональным минздравом продолжает противоэпидемические мероприятия, включающие госпитализацию больных, установление круга контактных лиц, проведение лабораторного обследования и медицинского наблюдения.

Отметим, что 18 августа на автомобильном заводе в Ульяновске пройдёт День донора. Организаторы отмечают, что если донор переболел COVID-19 в лёгкой форме, то сдавать кровь можно через месяц после выздоровления.