Благовещенск, 16 августа, 2021, 06:19 — ИА Регнум. От паводка страдают жители 36 населённых пунктов Приамурья, вода пока не ушла из 167 жилых домов. Помимо них, затопленными остаются 1358 придомовых территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Rosgvard.ru Паводок на Ставрополье

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Частично залиты водой 32 участка автодорог в 13 районах области и три моста. Паводок оставил без возможности проезда в другие населённые пункты жителей 15 сёл Приамурья. Амурчанам помогают перемещаться по территории региона четыре лодочные переправы, организованные МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Белогорского городского округа, чьи дома подтопило паводком, предлагают освободить от уплаты налога на недвижимость. Это предложение руководителя налоговой инспекции по Белогорску поддержал мэр города Станислав Мелюков. Теперь слово за депутатами.