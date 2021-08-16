Петропавловск-Камчатский, 16 августа, 2021, 06:14 — ИА Регнум. На Курильском озере в Камчатском крае специалисты и водолазы МЧС обнаружили тела ещё троих погибших и бортовой самописец. Их нашли внутри вертолёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе Камчатского края.

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«Сейчас подняты пятьтел погибших, три тела обнаружены внутри вертолета. Сегодня военные обследуют дно озера. В ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолёт на поверхность», — рассказал заместитель председателя правительства региона Роман Василевский. Он отметил, что все части вертолёта найдены, их местоположение отмечено на карте.

Для поднятия тел троих погибших и найденного бортового самописца необходимо специальное оборудование, пояснил Роман Василевский. На месте крушения воздушного судна продолжают работать три подразделения военных и водолазы МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа вертолёт Ми-8 перевозил туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и упал в Курильское озеро. Шесть пассажиров и два члена экипажа смогли спастись.