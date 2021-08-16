Тюмень, 16 августа, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Власти Тюменской области подали в Росавиацию заявку на полёты из нового аэропорта Тобольска в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, чтобы сформировать туристический поток из густонаселённых регионов. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в интервью телеканалу «Тюменское время».

Пресс-служба компании «СИБУР» Первый самолёт в аэропорту Тобольска

Моор также отметил, что необходимо развивать автодорожную и железнодорожную маршрутные сети до Тобольска, чтобы привлечь туристов в культурную столицу Западной Сибири.

Напомним, аэропорт в Тобольске — это совместный проект правительства Тюменской области и компании СИБУР. Воздушная гавань строится по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года. Объект планируется сдать в эксплуатацию осенью 2021 года.