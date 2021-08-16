Лондон, 16 августа, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Новая работа уличного художника Бэнкси была уничтожена вандалами в Великобритании. Об этом 15 августа сообщили поклонники творчества художника в комментариях на его странице в Instagram.

David Singleton Бэнкси. Девочка с воздушным шаром (копия)

Бэнкси представил сразу десять своих работ, посвящённых летнему отдыху. Все они находились в разных местах вдоль восточного побережья Англии. На одном из рисунков была изображена крыса, сидящая в шезлонге с коктейлем в руке. Рисунок был нанесён на стену чёрной и белой красками.

Практически сразу после публикации в Instagram видеозаписи с новыми работами, рисунок с крысой был испорчен вандалами. Как рассказали люди, проживающие недалеко от места, где был нанесён рисунок, ещё около 18:30 рисунок был и привлекал внимание прохожих, множество людей фотографировали крысу в шезлонге. Но уже к полуночи того же дня кто-то густо замазал работу Бэнкси белой краской.

Напомним, уличный художник Бэнкси широко известен в мире с 1990-х годов. Всё это время его настоящее имя и происхождение остаётся неизвестным. Международную известность он получил как автор множества работ в стиле граффити на остросоциальные темы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский уличный художник Бэнкси лишился прав на две свои работы из-за нежелания раскрыть свою личность.