Благовещенск, 16 августа, 2021, 05:23 — ИА Регнум. В Амурской области отменят градацию ущерба от паводка, которая была необходима для федеральных выплат подтопленцам. Такое предложение высказал глава региона Василий Орлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-центре правительства региона.

Krskstate.ru Последствия паводка

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«Президент поддержал предложения. Надеемся, они будет внедрены в жизнь, что значительно упростит процедуру признания граждан пострадавшими», — прокомментировал Василий Орлов.

Глава Приамурья также отметил, что эти изменения ускорят выплату компенсаций. Если раньше сумма выплат из федерального бюджета варьировалась от 50 до 100 тыс. рублей, то теперь, как предполагается, она станет единой. Правила поддержки из бюджета региона останутся без изменений, там единый размер финансовой помощи составляет 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Амурской области из-за обильных дождей из берегов вышли реки Томь, Амур и Селемджа. Паводок выселил из домов 670 человек, в том числе 275 детей.