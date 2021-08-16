Кабул, 16 августа, 2021, 04:34 — ИА Регнум. Более 60 стран мира призвали обеспечить безопасную эвакуацию людей из Афганистана. Об этом сказано в документе, распространённом 16 августа Госдепартаментом США.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, страны призвали все стороны поспособствовать упорядоченному отъезду всех иностранных граждан и граждан Афганистана, которые хотят покинуть страну. Страны призвали поддерживать спокойствие в государстве и оставить открытыми погранпереходы, дороги и аэропорты.

Напомним, представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль все крупные города в Афганистане, в том числе столицу государства город Кабул. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют и все погранпереходы в стране. Фактически покинуть страну возможно только через аэропорт в Кабуле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены расширить число своих военнослужащих в Афганистане до шести тыс. человек. Перед ними будет поставлена задача обеспечить безопасность граждан США и сочувствующих им местных, покидающих страну.