Петропавловск-Камчатский, 16 августа, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Власти Камчатского края констатировали стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе. Заразившихся коронавирусом становится меньше с каждым днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе краевого правительства.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Читайте также: В России за сутки выявили 22277 новых случаев заражения коронавирусом

«У нас наблюдается отрицательная динамика по сравнению с прошлой неделей — количество заболевших сокращается. В настоящий момент развёрнуто 660 коек, из которых 388 занято. Таким образом, свободных койко-мест — 41%», — сообщил вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов.

По его словам, количество мест в ковидных госпиталях края на этой неделе будет уменьшено на 60. К нормальной работе постепенно будет возвращаться кожно-венерологический диспансер и краевая больница имени Лукашевского. В этих медучреждениях возобновляют плановую медицинскую помощь.

Всего с начала пандемии на Камчатке заразились коронавирусом 17 593 человека, погибли — 244 (данные ресурса стокоронавирус. рф).

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки с 12 по 13 августа в России было выявлено 22 277 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Скончались 815 пациентов.