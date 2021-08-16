Якутск, 16 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. В Якутии продолжают гореть леса. За сутки в республике потушили 11 пожаров, ещё 163 продолжают действовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 августа в пресс-центре ГУ МЧС по республике.

Reference.com Лесной пожар

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Борются с огнём более 4,9 тыс. человек, задействованы 869 единиц техники. За сутки на горящие леса Верхневилиюйского района Якутии сброшено 9 тонн воды.

«Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где сохраняется напряженная обстановка. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиация МЧС России близ населённых пунктов Улахан-Эбя, Харьялах, Фрунзе, Далыр, Кырыкый, Ергелех, Бютейдях и Хомустах», — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Якутии и Иркутской области был введён межрегиональный режим ЧС.